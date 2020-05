F1 2020 si mostra in un primo trailer di gameplay

Codemasters ha confezionato e diffuso il primo trailer di gameplay di F1 2020, l’ultima incarnazione della celebre serie corsistica su licenza ufficiale del campionato mondiale di Formula 1.

“Il primo trailer di gameplay è diventato un momento chiave nella campagna di F1 e quest’anno non fa eccezione“, ha dichiarato Lee Mather, F1 Franchise Game Director presso Codemasters. “Ogni stagione cerchiamo di raggiungere un livello visivo ancora migliore e con più circuiti e team che ottengono nuove livree, non vediamo l’ora che inizi la stagione e che i giocatori comincino a correre“.

Il trailer presenta anche la Formula 2, che ritorna dopo il suo debutto dell’anno scorso. Ora completamente integrata nella modalità Carriera, F2 consente ai giocatori di scegliere tra opzioni di sfida complete, a mezza stagione o a tre gare, creando il campo di allenamento F1 definitivo. I giocatori avranno accesso alla stagione F2 2019 al momento del lancio, con la stagione 2020 in arrivo come aggiornamento gratuito entro la fine dell’anno.

F1 2020 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal 10 luglio prossimo.