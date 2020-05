Indie Live Expo 2020, il nuovo showcase in diretta dal Giappone

In questo periodo di continui annunci di eventi live di ogni tipo, sembra proprio che gli showcase condivisi possano essere l’idea vincente per creare quel minimo di massa critica, necessaria per gli sviluppatori più piccoli per raggiungere il grande pubblico.

Sempre in questa direzione hanno pensato di muoversi gli sviluppatori indipendenti giapponesi, che hanno deciso di riunirsi per dar vita all’Indie Live Expo 2020, un evento streaming che verrà trasmesso live su ogni piattaforma social, da YouTube sino a Twitch.

Per gli spettatori internazionali l’evento sarà interamente commentato in Inglese, mentre come parte attiva saranno invitati a partecipare team di sviluppo provenienti da tutto il mondo.

Tra gli ospiti di spicco dell’Indie Live Expo 2020 – che vedrà come protagoniste sopratutto piccole aziende nipponiche – ci sarà il celebre Toby Fox, creatore di Undertale e Deltarune, che proverà a dare visibilità a chi come lui sta cercando di partire praticamente da zero.