Ghost of Tsushima protagonista di uno State of Play dedicato

Sony ha annunciato che Ghost of Tsushima sarà presto protagonista di un intero State of Play che si terrà nella giornata di domani.

L’esclusiva PS4 sviluppata da Sucker Punch, gli autori della saga di Infamous, si mostrerà nuovamente nel corso di una trasmissione che partirà alle 22:00 di domani sera e durerà circa una ventina di minuti. Lo State of Play verrà trasmesso come di consueto su YouTube e su Twitch.

Sony precisa che lo State of Play sarà interamente incentrato su Ghost of Tsushima, quindi non ci saranno aggiornamenti su altri titoli e non verranno diffuse ulteriori informazioni su PS5.

Ghost of Tsushima, lo ricordiamo, sarà disponibile esclusivamente su PS4 dal 17 luglio prossimo.

Condividi con gli amici Inviare