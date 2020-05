Alan Wake approderà presto su Xbox Game Pass

Alan Wake compie dieci anni, per questo Remedy Entertainment ha deciso di festeggiare questo importante avvenimento offrendo il gioco agli abbonati al servizio Xbox Game Pass.

La compagnia finlandese ha fatto sapere che l’avventura a tinte horror, diventata negli anni un vero e proprio cult, entrerà a far parte dell’offerta del servizio a partire dal 21 maggio. Il gioco sarà disponibile in entrambi i cataloghi di Xbox Game Pass, dunque sia in quello per PC che in quello per Xbox One.

