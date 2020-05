Svelata la colonna sonora ufficiale di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2

Activision ha svelato la colonna sonora ufficiale di Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2, la raccolta contenente le riedizioni dei primi due titoli della serie.

Vicarious Visions, lo studio che sta curando i remake, non è riuscito ad assicurarsi i diritti di tutte le tracce presenti nei giochi originali, quindi un totale di sette canzoni non saranno presenti in questa raccolta. Di seguito l’elenco completo delle tracce della colonna sonora, ora disponibile per l’ascolto su Spotify:

“Police Truck” — Dead Kennedys

“Superman” — Goldfinger

“Jerry Was A Race Car Driver” — Primus

“New Girl” — The Suicide Machines

“Here and Now” — The Ernies

“Euro-Barge” — The Vandals

“Blood Brothers” — Papa Roach

“Guerilla Radio” — Rage Against The Machine

“Pin the Tail on the Donkey” — Naughty by Nature

“You” — Bad Religion

“When Worlds Collide” — Powerman 5000

“No Cigar” — Mlilencolin

“Cyclone” — Dub Pistols

“May 16” — Lagwagon

“Subculture (feat. Dieselboy + Kaos VIP)” — Styles of Beyond

“Heavy Metal Winner” — Consumed

“Evil Eye” — Fu Manchu

“Five Lessons Learned” — Swingin’ Utters

Queste, di contro, le canzoni escluse dalla soundtrack per questioni di diritti:

Tony Hawk’s Pro Skater

“Even Rude” — Villified

“Speedealer” — Screamer Driver

Suicidal Tendencies” — Cyco Vision

“Committed” — Unsane

Tony Hawk’s Pro Skater 2

“Bring Tha Noize” — Public Enemy

“B-Boy Document” — The High & Mighty, Mad Skillz, Mos Def

“Out With The Old” — Alleylife

Vi ricordiamo, infine, che Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal prossimo 4 settembre.