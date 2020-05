Rinviata la pubblicazione di Kingdom Hearts: Dark Road

Il gioco mobile, spin-off della popolare serie di Square Enix, previsto in uscita durante la primavera 2020, è stato da poco rinviato a data da destinarsi, causa l’impatto della pandemia di COVID-19 sul lavoro del team di sviluppo.

Gli studi di Square Enix dedicati allo sviluppo di Kingdom Hearts: Dark Road hanno infatti subito la stessa sorte di molti team con base in Giappone che, a causa delle sempre maggiori restrizioni imposte da parte del governo nipponico, stanno faticando a trovare un nuovo equilibrio nella gestione degli ambienti di lavoro.

Due to current conditions, development for KINGDOM HEARTS DARK ROAD has been delayed.

We apologize for the late update, as we were trying to find some means of making a Spring release.

Another announcement will be coming in early June, so please stay tuned.#KHDR pic.twitter.com/xW0hWWcfFF

— KINGDOM HEARTS DARK ROAD (@kh_dr_na) May 19, 2020