F1 2020 torna a mostrarsi in video con un hot lap del circuito di Monaco

Codemasters ha confezionato un nuovo video di F1 2020, questa volta dedicato al circuito di Monaco.

Si tratta di un hot lap del circuito cittadino monegasco diffuso prima del Grand Prix virtuale che si terrà in questo weekend. Protagonista del giro è la AlphaTauri di Pierre Gasly.

Segnaliamo che questa domenica 24 maggio, i piloti di F1 tra cui Charles Leclerc, Alex Albon, George Russell, Nicholas Latifi e Antonio Giovinazzi torneranno per l’ultimo Grand Prix virtuale sul circuito di Monaco di F1 2019. La trasmissione in diretta inizierà alle 19:00 sui canali ufficiali di Formula 1 YouTube, Twitch, Weibo e Facebook.

Chiudiamo ricordandovi che F1 2020 sarà disponibile dal 10 luglio prossimo su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.