Un trailer e ben 5 video per l'annuncio di Serious Sam 4

L’attesa è finita, finalmente Devolver Digital e Croteam hanno mostrato al mondo le prime immagini e una barilata di video per Serious Sam 4 . Il nuovo capitolo del frenetico sparatutto segna il ritorno dell’amato franchise a distanza di ben 9 anni dal rilascio di Serious Sam 3: BFE, dopo che per diverse primavere si ero rincorsi solo vaghi e circostanziati rumor.

Ecco il trailer d’annuncio:

Un approfondimento sulla concezione delle colossali battaglie:

Un’altra chiacchierata con gli sviluppatori sui nemici:

Focus sulle solite devastanti armi a disposizione di Serious Sam:

Due parole anche con il principale responsabile e compositore del soundtrack:

E la descrizione del nuovo sistema Legion per la rappresentazione di un pazzesco numero di nemici a schermo;

Non resta che attendere ancora qualche mese, fino ad agosto 2020, e potremo finalmente ricominciare a mietere creature aliene come se non ci fosse un domani.