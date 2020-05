PlayStation 5 sarà 100 volte più veloce di PS4

Durante un recente incontro strategico della dirigenza di Sony, il presidente e CEO dell’azienda Kenichiro Yoshida ha rilasciato delle parole molto forti riguardanti le presunte prestazioni di PlayStation 5.

In particolare, durante il suo discorso di presentazione, Yoshida ha dichiarato come il focus dell’azienda non sia solo quello di imporre un nuovo standard grafico, ma soprattutto migliorare le prestazioni in termini di velocità.

PlayStation 5, stando alle sue parole, sarebbe infatti in grado – grazie al suo nuovo SSD proprietario – di generare un flusso di dati 100 volte più rapido di quello consentito dalle attuali PS4, permettendo caricamenti quasi istantanei e spostamenti rapidissimi dei giocatori, anche attraverso mondi di gioco molto vasti.

Tutte le informazioni rilasciate sembrano quindi puntare ancora su una console agile e versatile, avendo probabilmente deciso in sede di marketing di evitare un confronto muscolare con Xbox Series X, che invece proverà a giocarsi la carta della maggiore potenza in termini di mera capacità computazionale.