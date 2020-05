Annunciato Paradise Lost, avventura narrativa per PC e console

Il publisher All In! Games e lo studio PolyAmorous hanno svelato Paradise Lost, una nuova avventura narrativa ambientata in una linea temporale alternativa che vede la Seconda Guerra Mondiale continuare a oltranza, fino al punto in cui la Germania Nazista ha sganciato bombe atomiche sul mondo.

In Paradise Lost prenderemo il controllo di un ragazzino di appena dodici anni che si imbatte in un bunker tedesco nelle distese post-apocalittiche della Polonia. Qui scoprirà i segreti del passato nel tentativo di ricostruire gli eventi e capire che fine abbiano fatto gli abitanti della struttura sotterranea.

Paradise Lost sarà disponibile nel corso del 2020 non solo su PC, ma anche sulle console next-gen, dunque PS5 e Xbox Series X.