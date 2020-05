The Outer Worlds per Switch si mostra in nuovi screenshot ufficiali

Private Division si prepara all’imminente lancio di The Outer Worlds per Switch condividendo alcuni nuovi screenshot ufficiali di questa conversione per la console ibrida della Casa di Kyoto.

Il publisher ha infatti diffuso ben sette immagini inedite catturate proprio dalla conversione a opera di Virtuos Games, permettendoci di avere un piccolo assaggio di come sarà il gioco sulla piattaforma Nintendo.

Prima di lasciarvi alla visione delle immagini in calce, vi ricordiamo che The Outer Worlds per Nintendo Switch sarà disponibile a partire dal prossimo 5 giugno.

