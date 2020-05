Power Rangers: Battle for the Grid, annunciata la Season 3

Power Rangers: Battle for the Grid sta riscuotendo un discreto successo, tanto che gli sviluppatori di nWay hanno appena annunciato la Season 3 che introdurrà ben tre personaggi giocabili inediti nel corso dei prossimi mesi.

Si tratta di Robert “RJ” James direttamente da Power Rangers: Jungle Fury, Lauren Shiba da Power Rangers: Super Samurai, e un terzo combattente ancora avvolto nel mistero. Gli acquirenti del pass per la Season 3 di Power Rangers: Battle for the Grid riceveranno inoltre le skin “Phantom Beast King” per Dai Shi, e l’Ultra “Samurai Megazord”. Il primo personaggio aggiuntivo, Robert “RJ” James, sarà disponibile già dalla fine del mese di giugno.