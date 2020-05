Dreams: presto al via i test per la versione PSVR

Media Molecule si prepara a dare il via ai test per la tanto attesa versione PSVR di Dreams, il potente editor per PlayStation 4 che permette di creare opere videoludiche e condividerle con la community.

Lo studio britannico è infatti alla ricerca di persone che verranno impiegate lungo gran parte del mese di giugno per provare le nuove feature di Dreams pensate per un ambiente di realtà virtuale. La prova verrà suddivisa in tre fasi: la prima prevede una call di un’ora in cui vengono spiegate le novità; la seconda durerà due settimane e prevede il test vero e proprio durante il quale gli utenti saranno tenuti a riportare le proprie impressioni in un diario di gioco; infine, durante la fase conclusiva vi sarà l’intervista finale dei tester.

Da notare che la prova sarà un vero e proprio lavoro remunerato: al termine della terza fase di testing, infatti, verrà elargito un pagamento di duecento sterline. Le iscrizioni sono aperte a tutti i cittadini europei.

