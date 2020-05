Marvel's Avengers ci mostrerà presto la modalità di gioco co-op

Square Enix ha annunciato Marvel’s Avengers War Table, un evento che si terrà il prossimo 24 giugno e in cui verrà mostrata in dettaglio la modalità di gioco co-op dell’opera in lavorazione presso Crystal Dynamics.

Si tratta del primo di molti altri eventi in streaming che ci accompagneranno fino all’uscita del gioco, e ci permetterà di dare un primo sguardo non solo alla modalità cooperativa, ma anche alle missioni della storia e ad altre componenti della ricetta ludica alla base di Marvel’s Avengers.

Vi ricordiamo, infine, che il gioco debutterà su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 4 settembre.

