Outriders torna a mostrarsi in un lungo video di gameplay

Square Enix ha pubblicato un lungo ed esaustivo video di gameplay dedicato a Outriders, lo sparatutto in terza persona in lavorazione presso gli studi di People Can Fly, già autori di Bulletstorm e Gears of War: Judgment.

Il filmato che trovate qui in altro illustra alcune sequenze di gioco inedite, con un occhio di riguardo nei confronti della modalità di gioco cooperativa, dell’interfaccia utente, e del sistema di World Tier che governa difficoltà e loot. In più, gli sviluppatori hanno confezionato un altro video dedicato al Mistificatore, una delle quattro classi giocabili.

Vi ricordiamo, infine, che Outriders sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One, nonché sulle console next-gen PS5 e Xbox Series X, nel corso delle prossime festività natalizie.