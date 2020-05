Dontnod Entertainment si espande e apre un nuovo studio a Montreal

Dontnod Entertainment, la compagnia francese che ha dato i natali alle due serie di Life is Strange, ha annunciato l’imminente apertura di un nuovo studio in quel di Montreal, in Canada.

“Il nostro obiettivo è quello di creare videogiochi quanto più possibile vicini alle aspettative della nostra community,” ha spiegato Oskar Guilbert, CEO di Dontnod Entertainment. “Grazie a questo nuovo team internazionale saremo in grado dare forma a titoli sempre più ambiziosi, continuando a scrivere storie straordinarie per i nostri fan.”

Per adesso la compagnia d’Oltralpe sta ancora procedendo ad assumere personale per questa nuova realtà, dopodiché lo studio di Montreal inizierà a lavorare su un progetto completamente inedito ancora avvolto nel mistero.

Nel frattempo vi ricordiamo che Dontnod Entertainment ha in cantiere ben due titoli già annunciati: si tratta di Twin Mirror, prodotto da Bandai Namco e in arrivo su PC, PS4 e Xbox One, e di Tell Me Why, prodotto da Microsoft per PC e Xbox One.

