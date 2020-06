Rumor suggeriscono l'arrivo di una remaster di Bloodborne per PC

Negli ultimi giorni, sempre più insistenti si sono fatte le voci di una possibile remaster di Bloodborne, che fonti più o meno attendibili voglio attualmente in lavorazione presso Bluepoint Games.

Il titolo di From Software, sinora importante esclusiva PS4, dovrebbe arrivare in una versione riveduta e corretta su PC e PlayStation 5, probabilmente a pochi mesi dal lancio delle console next-gen.

Rumor: Bloodborne remaster coming to PC and PS5 "soon", developed by Q Loc and Bluepoint Games Better textures and models, better loading times and more QoL improvements 60 FPS, 4K, ultra-wide support Coming to Steam apparentlyhttps://t.co/E42huTOKpT pic.twitter.com/DaP9RzFr2E — Nibel (@Nibellion) June 5, 2020

A tal proposito, risulta particolare l’esperienza della streamer americana CaseyExplosion, che in uno scambio di battute su Twitter si è offerta di donare 100 dollari in beneficenza in cambio di qualche informazione sull’eventuale remaster di Bloodborne, commentando dopo pochi minuti asserendo di aver ricevuto velocemente tutti i dettagli che desiderava.

Seppure le informazioni ottenute della influenzer siano tutt’altro che verificate – nonostante la streamer le abbia ricondotte a una fonte interna alla stessa Sony – è interessante notare come la giovane abbia confermato non solo l’effettiva esistenza di una versione PC della remaster, ma addirittura come il reveal di questa edizione fosse previsto per l’evento di presentazione di PS5 ora rinviato.

This started as a shitpost to get some attention for charities and bail funds, but haha, wow! — SlothBorne (@CaseyExplosion) June 4, 2020

Non ci resta quindi che attendere pochi giorni, per scoprire se dietro questi insistenti rumor ci sia anche qualche fondo di verità.