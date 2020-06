Microsoft conferma: nessun evento Xbox a giugno

Dopo la comparsa di alcune indiscrezioni in rete circa la presunta cancellazione di un evento Xbox a giugno, Aaron Greenberg di Microsoft ha fatto sapere che la Casa di Redmond non aveva nulla in programma per questo mese.

Intervenendo su Twitter, il responsabile marketing della divisione Xbox ha confermato che i piani della compagnia sono rimasti immutati, dunque il prossimo appuntamento con l’Inside Xbox resta fissato per il mese di luglio. In quell’occasione, lo ricordiamo, Microsoft intende svelare alcuni dei progetti attualmente in sviluppo presso gli studi appartenenti alla sua scuderia e in arrivo su Xbox Series X.

