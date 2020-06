Persona 4 Golden potrebbe presto arrivare su PC

Gli appassionati di JRPG potrebbero presto gioire dal momento che Persona 4 Golden sembrerebbe in dirittura di arrivo su PC.

Il videogioco targato Atlus è infatti comparso sul database di Steam, preannunciandone la pubblicazione sulla piattaforma digitale di proprietà di Valve. Ma non è tutto poiché l’uscita di Persona 4 Golden su PC potrebbe essere dietro l’angolo: secondo l’analista Daniel Ahmad, infatti, la data dell’annuncio ufficiale della versione per PC coinciderebbe con il giorno di lancio del gioco.

Cercando di fare due più due, sappiamo che Atlus sarà presente per la prima volta al PC Gaming Show che si terrà il prossimo 13 giugno, dunque è molto probabile che in quell’occasione verrà effettuato l’annuncio, e che sempre in quella data Persona 4 Golden verrà reso disponibile per l’acquisto su Steam. Incrociamo le dita.

