Oltre la Luce è la prossima espansione di Destiny 2

Durante la trasmissione in streaming andata in onda nella serata di ieri, Bungie ha annunciato Oltre la Luce, la nuova espansione di Destiny 2 in uscita su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia il prossimo 22 settembre.

Oltre la Luce (o Beyond Light in lingua originale), porterà i guardiani su Europa, la luna ghiacciata di Giove, dove affronteranno una nuova e gelida frontiera, penetreranno nel Centro Futuristico Bray dell’Età dell’Oro e scopriranno i segreti nascosti sotto la superficie innevata del satellite.

Tra le novità introdotte in questa prossima espansione troviamo un elemento del tutto inedito: la Stasi. Si tratta di un nuovo potere elementale originato dall’Oscurità, che va ad aggiungersi al potere solare, dell’arco e del vuoto. Ogni sottoclasse di titani, stregoni e cacciatori brandirà la stasi in modo diverso, come potete vedere nel primo trailer di gameplay presente di seguito.

Oltre la Luce includerà anche una nuova Incursione: la Cripta di Pietrafonda. Per decadi è rimasta dormiente, ma ora le abilità e il lavoro di squadra dei guardiani saranno messi alla prova in questo raid per sei giocatori.

Bungie fa sapere che è già possibile prenotare Destiny 2: Oltre la Luce per ottenere l’accesso immediato a uno speciale involucro di Spettro esotico, a un emblema leggendario e a oggetti bonus. I possessori dell’Edizione Digitale Deluxe ricevono subito anche il nuovo emote esotico “Ti libero io”. Destiny 2: Oltre la Luce può essere prenotato ora su Steam, Stadia, Xbox One e sarà disponibile a breve anche su PlayStation Store.

In più, Oltre la Luce riceverà anche una speciale Collector’s Edition con i seguenti contenuti:

Oltre la Luce – Edizione Digitale Deluxe (solo codice digitale)

Riproduzione pressofusa dell’Oscurità con luci Europa

Borraccia esploratore di Europa

Borsa esploratore di Europa

Diario misterioso

E altre scoperte di Europa

Non è finita qui giacché Bungie ha reso noto che intende supportare Destiny 2 per i prossimi tre anni invece di sfornare un terzo capitolo della serie, per questo ha annunciato anche i nomi delle espansioni che usciranno da qui al 2022: si tratta di The Witch Queen, in arrivo nel 2021, e di Lightfall (titolo provvisorio), che chiuderà il ciclo narrativo nel 2022.

Per concludere, la compagnia di Seattle ci ricorda che ha appena preso il via la Stagione degli Arrivi, che porta con sé il dungeon “Profezia”, disponibile per tutti i giocatori di Destiny 2, il nuovo evento pubblico Contatto su Io, nuovo equipaggiamento, e molto altro ancora disponibile per i possessori del Pass Stagionale. Questi ultimi possono accedere a una impresa per un’arma esotica addizionale, una nuova missione settimanale, lo sblocco immediato del nuovo lanciagranate esotico e del set di armatura stagionale per tutte le classi, punti esperienza bonus e molto altro. Di seguito trovate il trailer della Stagione degli Arrivi.