Annunciato il remake di Alex Kidd in Miracle World per PC e console

Durante l’appuntamento con il primo appuntamento col Summer of Gaming di IGN, Merge Games, in collaborazione con SEGA, ha presentato il remake di Alex Kidd in Miracle World.

Si tratta di una versione completamente rimodernata del grande classico pubblicato originariamente più di trent’anni fa, nel 1986, comprendente tutti i livelli e i contenuti del videogioco originale, opportunamente ritoccati per offrire agli utenti un’esperienza ludica maggiormente in linea con gli standard odierni.

Non è però tutto, Alex Kidd in Miracle World DX, questo il titolo del remake, offrirà anche alcuni contenuti inediti: tra questi troveremo livelli aggiuntivi, nuove modalità di gioco, e tanto altro.

Alex Kidd in Miracle World DX sarà disponibile prossimamente su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.