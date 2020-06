Wasteland 3: il nuovo trailer è incentrato sulle fazioni

InXile Entertainment ha approfittato della cornice del Summer of Gaming targato IGN per diffondere un nuovo trailer di Wasteland 3, questa volta incentrato sulle fazioni che popolano il Colorado.

Tra queste spiccano alcuni gruppi piuttosto bizzarri, come i Gippers, seguaci di una controparte virtuale di Ronald Reagan, per non parlare delle Hundred Families, un ordine pseudo-religioso che aspira a un Colorado migliore solo per loro.

Wasteland 3, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 28 agosto su PC, PS4 e Xbox One.