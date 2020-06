Annunciato Metal: Hellsinger, un nuovo FPS a ritmo di musica

Cosa succederebbe se DOOM incontrasse un rhythm game? The Outsiders e Funcom hanno la risposta: ne uscirebbe Metal: Hellsinger.

Metal: Hellsinger è uno sparatutto in prima persona in cui bisogna eliminare i nemici a ritmo di musica impersonando un’entità metà umana e metà demoniaca. Stando a quanto rivelato dagli sviluppatori, uccidendo i nemici seguendo il ritmo della musica di sottofondo si ottengono bonus e, in linea di massima, l’esperienza ludica viene amplificata. Mantenendo il ritmo la musica crescerà di intensità, portando a una carneficina ancora maggiore.

Il videogioco in lavorazione presso The Outsiders, studio di sviluppo fondato dal game director di Payday 2 David Goldfarb, offrirà non solo una campagna single player narrata dal doppiatore Troy Baker, ma anche una modalità Sfida con tanto di classifiche globali.

Gli autori del gioco fanno poi sapere che ogni singolo brano della colonna sonora è stato composto appositamente per il gioco, con parti cantate da icone del metal, come Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Björn Strid (Soilwork) e Alissa White-Gluz (Arch Enemy).

Metal: Hellsinger sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X nel corso del 2021.