Carrion uscirà anche su Nintendo Switch

Devolver Digital e Phobia Game Studio hanno confezionato un brevissimo trailer di Carrion per annunciarne l’uscita anche su Nintendo Switch.

Precedentemente questo particolare “reverse horror”, come viene definito dagli sviluppatori, avrebbe dovuto vedere la luce soltanto su PC e Xbox One, mentre ora il gioco sarà disponibile anche sulla piccola console della Casa di Kyoto. Devolver Digital fa sapere Carrion arriverà su Nintendo Switch in concomitanza con l’uscita del gioco sulle altre piattaforme, nel corso di questa estate.