Project Cars 2 si prende la testa della classifica di vendite su PC

Secondo i dati diffusi dall’IDEA, nella settimana che va dall’1 giugno al 7 dello stesso mese, a conquistare la vetta delle classifiche italiane sono ancora due titoli sportivi.

Infatti, mentre su console rispuntava FIFA 20, di nuovo leader nel costante testa a testa con Animal Crossing: New Horizons e GTA V, su PC tornava prepotente Project Cars 2, capace di soppiantare l’eterno The Sims 4.

In particolare, il mercato console sembra ancora dominato dalle esclusive PlayStation 4, con nelle prime dieci posizioni titoli come Spider-Man, Days Gone, God of War, Death Streanding e la remaster di The Last of Us, sicuramente spinti dalle scontistiche in corso durante i Days of Play.

Su PC, da segnalare il comunque buon stato di salute dei titoli manageriali, con Football Manager 2020 e Pro Cycling Manager 2020 tornati a occupare posizioni di rilievo tra i giochi più venduti.