In sviluppo la versione PC di A Game of Thrones: The Board Game

Asmodee Digital, sviluppatore noto per le trasposizioni di diversi giochi da tavolo in edizione digitale, ha annunciato di essere al lavoro sulla versione videoludica di A Game of Thrones: The Board Game.

L’apprezzato gioco da tavolo che rimanda alle vicende della celebre serie de Il Trono di Spade, con particolare rimando ai libri delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, permette a ben 6 giocatori di affrontarsi in uno scontro strategico fatto di accumulo e gestione delle risorse, nonché di macchinazioni e sotterfugi.

Gli sviluppatori cercheranno di mantenere intatto il feeling dell’originale A Game of Thrones: The Board Game, tuttavia accorciando considerevolmente il tempo effettivo necessario per portare a compimento una partita, cosa che in edizione fisica avveniva solo dopo diverse ore mentre nella versione digitale dovrebbe concludersi entro un’ora.

Il titolo è previsto in uscita su PC (tramite Steam) negli ultimi mesi di questo 2020.