Baldur's Gate 3: vediamo il lungo gameplay dal D&D Live 2020

Swen Vincke di Larian Studios è tornato a mostrare del nuovo gameplay di Baldur’s Gate 3 in occasione del D&D Live 2020 che si è tenuto nella serata di ieri.

Nel corso della trasmissione che è durata oltre un’ora e mezza, il fondatore della compagnia belga ha rivelato alcuni dettagli inediti del gioco. Tra questi notiamo un maggior livello di reattività del mondo di gioco alle azioni e alle caratteristiche del protagonista, mentre sul versante del combattimento è stato illustrato il sistema di ispirazione, che permette al giocatore di ripetere i tiri di dado spendendo gli appositi punti ottenuti durante la partita.

In linea di massima, il gameplay mostrato nelle scorse ore rappresenta un notevole passo avanti rispetto a quello svelato qualche mese fa in occasione del PAX East, segno che Larian Studios si sta preparando al lancio di Baldur’s Gate 3 in Accesso Anticipato su Steam. La pubblicazione del gioco in Early Access, infatti, è prevista nel corso del mese di agosto.