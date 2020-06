Destiny 2: le novità del pass stagionale della Stagione degli Arrivi

Bungie ha presentato le novità in arrivo durante la Stagione degli Arrivi di Destiny 2 per i possessori del pass stagionale.

I giocatori in possesso del season pass possono sbloccare immediatamente il nuovo set di armatura stagionale e il nuovo lanciagranate esotico, Gruzzolo Arido, oltre a ottenere punti esperienza bonus durante tutta la Stagione degli Arrivi. In più, il pass permette l’accesso all’Impresa Esotica per mettere le mani sul fucile lase Effigie Rovinosa, disponibile nel corso dei prossimi mesi.

Segnaliamo che la Stagione degli Arrivi di Destiny 2 è già disponibile su tutte le piattaforme, e andrà avanti fino al prossimo 22 settembre, quando verrà pubblicata l’espansione Oltre la Luce.