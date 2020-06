This War Of Mine ora tra le letture consigliate delle scuole polacche

Interessante notizia in arrivo dalla Polonia, che testimonia una rinnovata sensibilità per i videogiochi come elementi di trasmissione della cultura, per una volta non demonizzati come spauracchio per la corruzione dei giovani.

Il Ministero dell’Istruzione polacco ha infatti aggiunto in questi giorni This War Of Mine, gestionale simulativo di sopravvivenza post-bellica sviluppato nella stesso Paese dagli sviluppatori di 11 Bit Studios, nella lista delle letture consigliate per le scuole superiori.

D’ora in poi gli studenti della nazione del nord-est europeo potranno quindi aggiungere al prorio currculum lo spietato titolo che descrive in modo crudo una città devastata dagli orrori di un conflitto, che ricorda da vicino la Sarajevo della Guerra di Bosnia o la Varsavia della Seconda Guerra Mondiale.

Grzegorz Miechowski – CEO di 11 Bit Studios – ha celebrato su Facebook l’accaduto segnalando come per lui i videogiochi siano da tempo un importante veicolo di cultura, sopratutto grazie al fatto di parlare un linguaggio più vicino a quello dei giovani, che riescono a entrare istintivamente in empatia con questa forma di intrattenimento.