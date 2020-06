The Sims 4 debutta su Steam in forte sconto

The Sims 4, titolo di EA spesso criticato dagli hardcore gamer ma re incontrastato delle classifiche PC, sopratutto grazie al gradimento del pubblico femminile e di quello più casual, è sbarcato finalmente anche su Steam.

Prosegue infatti l’opera di riappacificazione tra Valve e Electronic Arts, che sta portando diversi prodotti del publisher americano di nuovo sullo store digitale prima visto solo come un concorrente scomodo per il proprio Origin.

Per celebrare lo sbarco di questo titolo, Steam ha deciso di applicarvi un interessante sconto del 50%, che siamo sicuri porterà la simulazione di vita quotidiano a ottenere nuovamente per distacco la testa di ogni graduatoria di vendite, sopratutto sul mercato italiano.

I saldi su The Sims 4 non si fermano però al gioco principale ma coinvolgono tutto il suo ecosistema, compresi gli innumerevoli add-on ed espansioni, che per chi volesse strafare potrebbero essere portati a casa con il prezzo budget di “soli” 518 euro.