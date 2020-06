Ghost of Tsushima è entrato ufficialmente in fase gold

In queste ore il team di Sucker Punch sta celebrando il raggiungimento della fase gold per Ghost of Tsushima, un traguardo importantissimo che segna la fine del processo di sviluppo, nonché l’inizio della produzione fisica e distribuzione del gioco.

Ciò significa, quindi, che lo sviluppo del gioco è stato portato finalmente a termine, nonostante le numerose difficoltà dovute alla pandemia di Coronavirus e al conseguente abbandono temporaneo degli uffici uffici da parte dei dipendenti di Sucker Punch, che da diverse settimane lavorano da casa.

L’ingresso nella fase gold significa anche che Ghost of Tsushima difficilmente verrà rinviato: a meno di gravi imprevisti dell’ultimo minuto, infatti, l’esclusiva PS4 approderà sugli scaffali dei negozi dal 17 luglio prossimo.

