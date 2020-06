NIS America ha finalmente annunciato la data di rilascio in Nord America ed Europa del suo atteso The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, che dovrebbe sbarcare su PS4 il prossimo 27 ottobre.

Il titolo riprenderà dal termine degli eventi del terzo capitolo, in una situazione di grande crisi per l’Erebonian Empire appena uscito da una sanguinosa guerra civile.

Gli sviluppatori assicurano come in The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ci troveremo tra le mani il più grande roster di personaggi della storia della serie, da sfruttare al meglio col il nuovo sistema di combattimento riveduto e corretto.

Le versioni per Nintendo Switch e PC, già annunciate, verranno pubblicate in seguito nel corso del 2021.