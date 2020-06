Magic Arena è in arrivo su Mac questa settimana

Wizards of the Coast ha annunciato che Magic Arena sta per essere finalmente compatibile con i Mac.

La compagnia ha infatti reso noto che da domani, giovedì 25 giugno, la controparte digitale del popolare gioco di carte collezionabili funzionerà anche sui dispositivi della Casa di Cupertino. Tuttavia, l’unico modo per scaricare la versione di Magic Arena compatibile con Mac sarà attraverso l’Epic Games Store dal momento che il client standalone rimarrà prerogativa dei PC con sistemi operativi Windows.

Wizards of the Coast fa sapere che tutti i progressi e gli acquisti verranno trasferiti anche su Mac, mentre viene supportato il cross-play tra le diverse piattaforme.

