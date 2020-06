Annunciato Bloodstained: Curse of the Moon 2 per PC e console

Nel corso del New Game Plus Expo che si è tenuto ieri sera, Inti Creates ha presentato Bloodstained: Curse of the Moon 2, seguito diretto del platform pubblicato nel 2018 su PC e console.

Questo secondo capitolo vedrà la luce prossimamente su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Da notare che lo sviluppo del gioco viene supervisionato da Koji Igarashi, creatore della serie.

In Bloodstained: Curse of the Moon 2 saranno presenti ben quattro personaggi giocabili, tre dei quali inediti, ognuno dotato di caratteristiche distintive univoche che modificano l’approccio ai livelli.