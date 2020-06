Diffusi tanti nuovi dettagli sull'atteso Diablo 4

In un lungo post sul sito ufficiale del gioco, gli sviluppatori di Blizzard hanno divulgato tante nuove informazioni, oltre a varie nuove immagini, riguardo all’atteso Diablo 4, ancora nel pieno della sua realizzazione.

Tra le notizie più interessanti, la rinnovata gestione del mondo open-world del titolo, che sarà inframezzato da accampamenti nemici che, una volta conquistati, si andranno via via popolando di NPC alleati, pronti a darci supporto rendendo questi avamposti delle sorta di checkpoint per l’esplorazione della mappa.

Anche l’interazione con gli NPC è stata approfondita, con una nuova struttura dedicata ai dialoghi, mentre gli elementi multigiocatore saranno integrati in larga parte nel mondo di gioco, in aree destinata al multiplayer.

Oltre a queste informazioni, gli sviluppatori di Diablo 4, che stanno attualmente lavorando da casa per le disposizioni in materia di COVID-19, hanno deciso di approfondire la conoscenza anche di una delle cinque macro-aree del titolo, denominata Le Steppe Aride.