F1 2020 si mostra nel suo nuovo spot televisivo

Continua la campagna di lancio del nuovo titolo di Codemasters, ennesimo capitolo della sua celebre saga motoristica dedicata al campionato di F1.

Quest’oggi il gioco si arricchisce anche di uno spot tv, presentato in anteprima dagli sviluppatori e pubblicato sul loro canale YouTube ufficiale, che andrà in onda su piattaforme televisive e online in contemporanea con l’inizio della stagione delle corse, parallelamente al lancio ufficiale di F1 2020.

Il video, sorta di highlight delle feature principali del titolo, si focalizza in particolar modo sulla nuova modalità carriera, denominata Mio Team, che permetterà al giocatore di impersonare una sorta di pilota-manager, affrontando in prima persona le gare potendo al contempo gestire la squadra di appartenenza.

Lo spot di F1 2020, oltre a mostrare la possibilità di condividere l’esperienza in locale grazie alla modalità split-screen, sottolinea inoltre la presenza di contenuti dedicati al celebre campione Micheal Schumacher, di cui sono inserite auto e livree celebrative nella Deluxe Edition a lui intitolata.

Il gioco sarà pubblicato il prossimo 10 luglio su PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Steam).