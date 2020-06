Square Enix ha rivelato oggi come la remastered di Final Fantasy Crystal Chronicles sarà affiancata già dall’uscita da una versione definita Lite, che potrà essere fruita gratuitamente.

In questa versione appena annunciata, i giocatori potranno affrontare i primi tre dungeon del gioco, sia in single player che in multiplayer (sfruttando peraltro le funzioni di cross-play offerte dal titolo).

Ma se finora la Lite Edition non differirebbe molto da una ricca demo, Square Enix ha aggiunto come gli acquirenti della versione completa del prodotto potranno ospitare nelle loro partite i possessori della versione free-to-play, permettendo a 4 giocatori in contemporanea di portare a termine l’intera avventura con una sola copia del gioco a pagamento.

Tra i miglioramenti annunciati in questa Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition vengono messi in risalto la nuova chat, il timer magico per sincronizzare gli attacchi, una UI ripensata per le nuove piattaforme e una colonna sonora aggiornata con più di 50 brani.

Il titolo sarà disponibile dal prossimo 27 agosto su Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS e Android.