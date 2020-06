Crysis Remastered: il trailer di gameplay svela la data di uscita

È trapelato online il trailer di gameplay di Crysis Remastered che avrebbe dovuto vedere la luce nella giornata di domani, svelando così anche la data di uscita del gioco.

Il video presente qui in alto ci permette di apprezzare i miglioramenti grafici apportati da Saber Interactive, lo studio che si sta occupando della riedizione, e ci dà appuntamento al prossimo 23 luglio. In questa data, infatti, Crysis Remastered approderà su PC, PS4, Xbox One e persino Nintendo Switch.

Vi ricordiamo, tuttavia, che il gioco includerà soltanto i contenuti del gioco base: sarà quindi assente la campagna dell’espansione Warhead.