PlayStation Plus: ecco i giochi di luglio 2020

Sony ha annunciato i giochi disponibili nel corso del prossimo mese di luglio per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

In occasione del decimo anniversario dalla nascita del servizio, la compagnia giapponese ha deciso di offrire tre titoli invece dei consueti due mensili. Dal 7 luglio al 3 agosto, infatti, sarà possibile riscattare il simulatore di basket NBA 2K20, la seconda avventura di Lara Croft successiva al reboot, Rise of the Tomb Raider, e infine, quale bonus sarà disponibile anche l’avventura dinamica Erica.

