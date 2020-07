Death Come True per PC ha una data di uscita ufficiale

Izanagi Games ha annunciato la data di uscita della versione PC di Death Come True, il film interattivo realizzato da Kazutaka Kodaka, il creatore della saga di Danganronpa.

In questo videogioco realizzato con la tecnica del Full Motion Video vestiremo i panni di un uomo accusato di omicidio che si risveglia privo di memoria in un hotel, nella stessa stanza in cui è presente anche una donna legata e priva di sensi. A noi spetterà il compito di scoprire cosa stia succedendo, e di ricostruire i passaggi che hanno portato il protagonista nell’albergo.

Deaht Come True verrà pubblicato su Steam il prossimo 17 luglio, mentre è già disponibile dalla fine di giugno su Nintendo Switch e dispositivi mobili Android e iOS. Il gioco uscirà anche su PS4, tuttavia al momento questa versione è ancora sprovvista di una data di lancio.

