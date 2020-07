Il prossimo Test Drive Unlimited si mostrerà durante il Nacon Connect

Ci siamo: il prossimo Test Drive Unlimited sta per mostrarsi in via ufficiale durante il Nacon Connect, l’evento digitale che il publisher francese terrà il 7 luglio.

La compagnia ha infatti diffuso via Twitter un piccolissimo teaser tramite il quale agli appassionati della serie di corse automobilistiche viene dato appuntamento alle 19:00 di domani. È proprio a quell’ora che verranno rivelati i primi dettagli sul prossimo videogioco del franchise in sviluppo presso Kylotonn, lo studio che ha dato i natali a diverse incarnazioni della serie WRC e ai due TT Isle of Men.

Ricordiamo che Nacon acquisì i diritti della serie Test Drive da Atari poco meno di quattro anni fa con l’intenzione di riportare in auge il franchise. Adesso non ci resta che attendere fino a domani per scoprire come si presenterà il prossimo Test Drive Unlimited.

