Uplay Plus in prova gratuita fino a fine mese

Uplay Plus, il servizio in abbonamento di Ubisoft, torna in prova gratuita fino alla fine del mese in corso.

Chiunque sia interessato a provare il servizio per PC della compagnia francese potrà farlo approfittando di una free trial di sette giorni. Durante questo periodo sarà possibile approfittare di tutti i vantaggi compresi nell’abbonamento Uplay Plus, tra cui il più importante è l’accesso a un vasto catalogo di giochi appartenenti ai celebri franchise Ubisoft.

La prova di Uplay Plus può essere attivata senza sborsare un centesimo da ora e fino al 27 luglio, dopodiché bisognerà pagare € 14,99 al mese per continuare a utilizzare il servizio. Per approfittare della promozione basta seguire questo link.

