Charles Chiang, presidente e CEO di MSI, morto a 56 anni

Come riportato dalla stampa locale, Charles Chiang, presidente e CEO di MSI, è morto nella giornata di ieri. Particolari le circostanze della sua morte, visto che sarebbe caduto dopo un volo di sette piani da un grattacielo di Taipei. I soccorsi e la corsa in ospedale non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Un’investigazione di polizia è stata aperta per cercare di chiarire le cause di questa caduta.

Unitosi alla compagnia nel 1999, Charles Chiang aveva assunto il ruolo di CEO nel gennaio dello scorso anno. MSI ha rilasciato una dichiarazione a proposito della sua scomparsa per Tom’s Hardware:

“Quest’oggi, il presidente e CEO di MSI Charles Chiang è morto. Durante la sua ventennale permanenza alla compagnia, ha portato contributi incredibili, ed era ammirato dai suoi colleghi. Mr. Chiang era un leader rispettato nella famiglia MSI, e ha aiutato a spianare la strada per il successo del brand. Siamo profondamente rattristati da questa notizia, e in lutto per la perdita di Mr. Chiang. Mancherà enormemente tutto il team.”