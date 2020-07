Il Percorso d'Acciaio è la nuova sfida per i giocatori di Warframe

Come annunciato sul sito ufficiale, una nuova sfida arriva su Warframe, e si tratta del Percorso d’Acciao. Tenshin ha deciso di dare del filo da torcere ai Tenno più sicuri delle proprie abilità, e per farlo ha deciso di sottoporli a una vera e propria “modalità difficile”: pensato solo per chi ha completato la mappa solare, il Percorso d’Acciao promette a chi riuscirà a prevalere e a non soccombere di fronte alle orde di nemici ricche ricompense. Fra queste ci sono nuovi mod e nuove affinità, ma – e siamo sicuri che siano quelle di gran lunga più importanti e ambite – anche nuove emote e nuovi achievement. Quindi che state aspettando, Tenno?

