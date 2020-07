Un nuovo trailer per Little Witch in the Woods

Dopo qualche mese, il simulatore di vita da strega Little Witch in the Woods è tornato a farsi vedere con un nuovo trailer:

Nel trailer del gioco di Sunny Side Up possiamo vedere la protagonista andare a caccia di mandragole, bere intrugli di molto dubbia provenienza e, ovviamente, rimestare in un calderone in cui potrebbero essere stati bolliti dei bambini dispettosi. Mi raccomando, attenzione a non cadere preda di false speranze vedendo quel “July 2020”: la data di rilascio è ancora lontana e, come si vede alla fine del video, è prevista per il 2021. Sunny Side Up ha confermato che il gioco sarà rilasciato su Steam, PS4 e Nintendo Switch, ma non si ha ancora nessuna notizia a proposito della lingua inglese.