Bleeding Edge: l'ultimo aggiornamento introduce Azrael

Ninja Theory ha presentato Azrael, un nuovo personaggio giocabile di Bleeding Edge introdotto con l’ultimo aggiornamento gratuito.

Azrael è un personaggio di supporto dai lineamenti angelici capace di attaccare i nemici con le sue ali metalliche, con le quali può anche librarsi in volo e planare sul campo di battaglia. La sua peculiarità risiede nell’abilità Divora Anime, che gli permette di infliggere danni nel tempo ai nemici colpiti e di assorbirne parte dell’energia vitale.

Le capacità curative di Azrael si estendono anche ai compagni di squadra, che può guarire grazie all’abilità Angelo Custode. L’ultimo personaggio di Bleeding Edge può inoltre creare portali sulla mappa per teletrasportare rapidamente sé stesso e gli alleati, mentre le sue super gli permettono di scagliare una vasta onda d’urto distruttiva con le ali, o di racchiudersi in un bozzolo curativo che esplode violentemente una volta guarito Azrael.

Da notare che l’aggiornamento gratuito introduce anche una nuova mappa e diversi contenuti di personalizzazione estetica aggiuntivi.

