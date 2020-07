Warhammer 40.000: Mechanicus è disponibile su console

Dopo essere approdato su PC circa un anno e mezzo fa (qui la nostra recensione), Warhammer 40.000: Mechanicus è ora disponibile su console.

L’affascinante tattico a turni di Kasedo Games è dunque disponibile per l’acquisto e il download su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Questa versione del gioco include non solo l’avventura base, ma anche il DLC Heretek, grazie al quale è possibile scoprire il lato oscuro dell’Adeptus Mechanicus.

La versione per console comprende anche i contenuti speciali della Omnissiah Edition: tra questi troviamo la colonna sonora atmosferica, il racconto “Deus Ex Mechanicus” di Andy Chambers, l’artbook digitale e l’arma da mischia Arc Scourge.