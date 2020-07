Sapremo in anticipo quando partiranno i preorder PS5

Durante una chiacchierata con Geoff Keighley, il capo del marketing di Playstation Eric Lempel ha chiarito che i preorder della PS5 non ci coglieranno di sorpresa, e che saremo avvertiti con buon anticipo. Ad aver reso necessario il chiarimento sarebbe stata la notizia, tanto improvvisa quanto falsa, che i preorder avevano già avuto inizio. “Non succederà con un minuto di preavviso. A un certo punto, vi faremo sapere quando potrete ordinare la PlayStation 5,” ha dichiarato Lempel. Resta da vedere chi, fra Microsoft e Sony, deciderà di annunciare per prima la data del preorder della propria console next gen – Phil Spencer giura che non c’è nessuna console war in corso, ma noi sappiamo bene come vanno le cose. Per intanto, potete smetterla di consumare ossessivamente il tasto F5.

