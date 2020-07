Indivisibile avrà un adattamento per televisione

Come riportato da Deadline, sembra che l’rpg misto metroidvania Indivisible avrà un adattamente per televisione. Chi leggendo il titolo ha sperato che l’adattamento del titolo di Lab Zero Games fosse curato da Studio Trigger potrebbe però rimanere deluso: sembra infatti che ad occuparsi della produzione sarà DJ2 Entertainment. Non si tratta della prima trasposizione di un videogioco da parte dello studio, che già si è occupato del recente Sonic the Hedgehog. A occuparsi della scrittura saranno invece Meg LeFauve (Inside Out, Captain Marvel) e Jonathan Fernandez (Rob the Mob, Star Trek: Enterprise). Ancora non si hanno notizie su una possibile data di uscita.

Indivisible, creato dagli stessi autori di Skullgirls e uscito su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel 2019, ha come protagonista una ragazza che riesce a portarsi in giro un intero cast di personaggi dentro la sua testa, e riusciva a unire sapientemente diversi generi.