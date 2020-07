A Total War Saga: Troy, l'ultimo trailer è dedicato all'economia

Creative Assembly ha pubblicato un nuovo trailer di A Total War Saga: Troy, anche se questa volta non è dedicato ai combattimenti strategici in tempo reale, bensì al sistema economico.

In particolare, il video che trovate qui in alto si concentra sul commercio. Non solo materie prime e oro, i giocatori potranno scambiare anche il possesso di intere regioni o imporre degli ultimatum alle altre fazioni in gioco.

A Total War Saga: Troy sarà disponibile dal 13 agosto prossimo su PC in esclusiva sull’Epic Games Store, dove potrà essere riscattato gratuitamente per le prime ventiquattro ore dal lancio.